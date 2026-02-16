Масштабную модель Русского музея создали в игре Minecraft
В популярной видеоигре Minecraft построили масштабную виртуальная модель комплекса Русского музея, расположенного в Санкт-Петербурге. Кадрами поделились в пресс-службе культурного учреждения.
Фото: Пресс-служба Русского Музея
Детальная работа осуществлена в рамках проекта BTE CIS (Build The Earth). Пользователи игры проводят цифровую реконструкцию российских городов. Артем Горюнов и Андрей Анферов создали Михайловский дворец, Михайловский (Инженерный) замок, Западную и Восточную кордегардии Михайловского замка.
Виртуальные объекты позволят показать неограниченному кругу пользователей красоту и уникальность памятников архитектуры. Поскольку Minecraft популярен среди молодежи, такой формат поможет привлечь их внимание к историческому и культурному наследию.