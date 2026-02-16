При пожаре в зоопарке Владивостока никто не пострадал

При пожаре, возникшем вечером 16 февраля в зоопарке «Садгород» в пригороде Владивостока, люди и животные не пострадали. Огонь локализовали в течение двух часов, пишет местный портал VL.ru со ссылкой на источники. По словам сотрудника зоопарка, пожар начался в хозяйственной постройке, после чего распространился на дом, в котором проживает хозяйка «Садгорода». Енотов, козу и страуса выпустили из вольеров, эвакуация более крупных животных не потребовалась.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в зоопарке поступило в 19:18 по владивостокскому времени (12:18 мск). В 21:10 огонь был локализован на площади около 120 кв. м. Сотрудники МЧС также отметили, что во время локализации пожара животные вели себя спокойно.

Как утверждают очевидцы, пожар в «Садгороде» не имеет криминального следа. «Поговорила с сотрудниками МЧС, работающими на месте: все указывает на то, что загорелись обогреватели (калориферы) на крыше сарая, в котором держали страусов»,— написала местная журналистка Анастасия Ярошенко в своем Telegram-канале.

По факту пожара на территории зоопарка прокуратура Приморья организовала проверку. По ее итогам дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, а также действиям ответственных должностных лиц по содержанию животных и обеспечению их безопасности, сообщили в ведомстве.

Алексей Чернышев, Владивосток