Марко Рубио нашел в Европе общий язык

Госсекретарь США Марко Рубио завершил свое европейское турне, посетив после Мюнхенской конференции Словакию и Венгрию. Европейское турне господина Рубио обозначило внешнеполитические приоритеты главы Госдепа и возможного будущего республиканского кандидата в президенты. Визиты в Братиславу и Будапешт, которые солидаризируются с США и оппонируют ЕС по вопросам Украины и отношений с Россией, показали стремление Вашингтона поддержать дружественных лидеров Старого света и укрепить их позиции в Евросоюзе.

Состоявшийся 16 февраля визит госсекретаря Рубио в Будапешт, куда он прибыл в воскресенье после переговоров со словацким премьером Робертом Фицо в Братиславе, начался со встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики , которое Петер Сийярто назвал «чрезвычайно важным» для своей страны.

, которое Петер Сийярто назвал «чрезвычайно важным» для своей страны. Меморандум предусматривает, что Венгрия закупит у компании Westinghouse американское ядерное топливо для АЭС в Пакше в дополнение к российскому топливу.

Кроме того, стороны договорились о создании в Венгрии международного хаба по производству малых модульных реакторов по американским технологиям общей стоимостью до $20 млрд.

Подписанный меморандум также предусматривает использование американских технологий при сооружении хранилища отработанного ядерного топлива со станции в Пакше.

Еще одной ключевой темой американо-венгерских переговоров Петер Сийярто назвал «возможность достижения мира на Украине». «Европейцы постоянно пытаются подорвать усилия президента США по установлению мира. Венгрия, напротив, работает над миром и стремится уберечь нашу страну от войны»,— заявил он в эфире радио Kossuth.

На совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном госсекретарь США подтвердил стремление Вашингтона продолжать усилия по мирному урегулированию на Украине. При этом он заявил, что не считает прозвучавшие на переговорах слова Виктора Орбана о «золотой эре» двусторонних отношений преувеличением. «Отношения между Соединенными Штатами и Венгрией сегодня настолько близкие, насколько я могу себе это представить»,— заявил госсекретарь США. По его словам, подписанное соглашение по ядерной энергетике показывает, что Венгрия не находится в экономической изоляции и число американских компаний, инвестирующих в страну, будет расти.

Визит Марко Рубио в Будапешт и его встречи с Петером Сийярто и премьером Орбаном сразу по нескольким причинам стали кульминацией европейской поездки главы американской дипломатии — его первого турне такого уровня после вступления в должность госсекретаря США более года назад.

Учитывая, что Венгрия стоит на пороге намеченных на 12 апреля парламентских выборов, визит госсекретаря Рубио, во-первых, рассматривался как политический жест поддержки Виктора Орбана, которого ждет электоральная битва за переизбрание.

Во-вторых, этот жест приобрел дополнительный смысл в связи с произошедшим на Мюнхенской конференции по безопасности громким скандалом между венгерским премьером и президентом Зеленским, публично нахамившим господину Орбану своими рассуждениями о том, что «Виктор может думать, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы не допустить возвращения российских танков на улицы Будапешта».

В-третьих, особое значение на переговорах Марко Рубио в Будапеште приобрели вопросы энергетической безопасности, резко обострившиеся для Будапешта после того, как с 27 января Киев приостановил транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода «Дружба».

Решение украинской стороны, мотивированное якобы необходимостью ремонтных работ на трубопроводе, стало дестабилизирующим фактором одновременно для Венгрии и Словакии и было расценено в обеих столицах как инструмент политического шантажа этих стран со стороны Киева.

На этом сделал особый акцент на итоговой совместной пресс-конференции с госсекретарем Рубио после переговоров в Братиславе словацкий премьер Роберт Фицо.

«У нас есть информация, что все должно было уже быть отремонтировано, но я думаю, что поставки нефти со стороны Украины по направлению Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего на Венгрию. Если бы Венгрия согласилась с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начались бы и поставки нефти»,— заявил премьер Фицо. «Если в ситуации с нефтью под угрозой Венгрия, то под угрозой и Словакия, поскольку всю нефть для словацкого завода НПЗ Slovnaft покупает Венгрия, потому что завод в Братиславе находится в собственности венгерской компании MOL»,— добавил он. Роберт Фицо также выразил надежду, что переговоры госсекретаря Рубио в Словакии и Венгрии и развитие энергетического сотрудничества с США позволят укрепить их энергетическую безопасность.

Не отказываясь от энергетического сотрудничества с Россией, Братислава, как и Будапешт, делает ставку на активное взаимодействие с американской стороной в развитии национальной атомной энергетики.

Премьер Фицо на встрече с госсекретарем Рубио напомнил о вступившем в силу 13 февраля двустороннем договоре, предусматривающем подписание в 2027 году соглашения с компанией Westinghouse о строительстве в Словакии к 2040 году энергоблока мощностью 1200 мегаватт.

Рассуждая о проблемах энергетической безопасности своей страны, премьер Фицо не преминул пожаловаться главе американской дипломатии на европейских партнеров, ошибочная политика которых, по его мнению, создала проблемы для Словакии. По его словам, Словакия «из-за вредных и идеологических решений ЕС» оказалась в конце цепочки поставок.

Значительное место на переговорах в Венгрии и Словакии занимали вопросы украинского кризиса, отношений с Россией и внутри евроатлантического сообщества, а также проблемы мирового порядка и роли в нем отдельных государств.

После резонансной речи Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, где большинство его аудитории составляли идеологические оппоненты президента Трампа, в Братиславе и Будапеште госсекретарь США, напротив, оказался в кругу единомышленников, сделавших ставку на нынешнюю республиканскую администрацию США, а не ждущих ее ухода.

Учитывая, что вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом госсекретаря Рубио называют одним из потенциальных республиканских кандидатов на будущих президентских выборах 2028 года, переговоры в Будапеште и Братиславе были для всех их участников потенциальными встречами с дальним прицелом.

«Мы должны вести диалог с Россией. Мы должны вести диалог с президентом Владимиром Путиным»,— заявил, обращаясь к Марко Рубио, Роберт Фицо, призвавший усилиями Вашингтона и примкнувшей к нему части Европы совместно с Москвой добиваться скорейшего завершения конфликта на Украине, вопреки воле «некоторых западных политиков». По мнению словацкого премьера, западные санкции не могут остановить российское наступление на фронте.

«Что касается войны и Украины, важно учитывать как можно больше точек зрения»,— ответил госсекретарь Рубио, сообщивший, что в Вашингтоне ценят позицию Словакии и ее вклад в европейскую политику. «Позиция президента Трампа и Соединенных Штатов при его президентстве заключается в том, что мы ожидаем, что каждая страна в мире будет действовать в своих национальных интересах»,— добавил госсекретарь США.

Сергей Строкань