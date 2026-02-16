В Курской области займутся профилактикой суицида среди подростков

Разработать концепцию по раннему выявлению суицидального поведения и создать межведомственную группу экстренного реагирования из психологов, психиатров и специалистов по делам несовершеннолетних, которая будет выезжать по сигналу о суицидальном риске, поручил на заседании регионального правительства Александр Хинштейн. Причиной решения стал рост числа самоубийств среди подростков.

«У нас в прошлом году семь детей покончило с собой. В этом — уже два подростка выбросились из окна, один из случаев закончился трагически. Видно, что нам нужны системные меры. Как мне докладывают, намерения части из этих детей можно было выявить»,— сообщил глава области.

Также губернатор поручил организовать обмен информацией между ведомствами для выявления детей группы риска, дополнительно обучить школьных психологов, провести школьные родительские собрания и распространить информацию по родительским чатам.

Юрий Голубь