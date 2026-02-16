Венгрия и США подписали соглашение по атомной энергетике

Подписанное межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики между США и Венгрией свидетельствует о начале «золотой эры» в отношениях стран. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Золотой век — это не преувеличение… Подписанное сегодня соглашение служит тому доказательством»,— сказал господин Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (трансляцию вел Госдеп США на YouTube). Госсекретарь добавил, что при необходимости США готовы оказать финансовую помощь республике. В свою очередь господин Орбан отметил, что Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для проведения трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

16 февраля США и Венгрия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Соглашение направлено на развитие взаимодействия государств в области мирного атома и на укрепление энергетического сотрудничества сторон. Договор обеспечивает правовую основу для реализации меморандума по вопросам ядерной энергетики, подписанного в ноябре 2025 года. Документ предполагает закупку Венгрией ядерного топлива у американской компании Westinghouse для АЭС в Пакше в дополнение к поставкам из России.