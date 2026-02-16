Ролики расследователей прокрутят в суде

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела о распространении ложной информации на YouTube-канале «Прекрасная Россия» о местном застройщике, члене общественного совета при СУ СКР по Свердловской области Богдане Новороке. По версии следствия, преступные действия совершили модератор канала Евгений Анисимов и журналист Эдуард Шмонин по заказу бизнесмена Юрия Аксенова. Все трое подсудимых утверждают, что занимались «расследовательской журналисткой».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Анисимов считает, что «занимался журналистским расследованием»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Анисимов считает, что «занимался журналистским расследованием»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первое судебное заседание по делу «Прекрасной России» было недолгим. Адвокат Юрия Аксенова ходатайствовала о том, чтобы отложить процесс для ознакомления с материалами дела. По ее словам, следователь намеренно не давал стороне защиты прочитать тома уголовного дела: не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Председательствующая судья постановила отложить процесс до 3 марта.

Евгений Анисимов обвиняется по ч.2 ст.137 УК РФ («нарушение неприкосновенности частной жизни»), ч.5 ст.128.1 УК РФ («клевета»), ч.2 ст.282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды»), Юрий Аксенов, которого следствие считает организатором преступления, — ч.5 ст.128.1 УК РФ, Эдуард Шмонин — по ч.1 ст.137 УК РФ и ч.5 ст.128.1 УК РФ.

По данным «Ъ-Урал», следствие выяснило, что Юрий Аксенов, занимая должность гендиректора «Ведущей утилизирующей компании» (утилизация оргтехники), в 2023 году за 1 млн руб. заказал у журналиста Эдуарда Шмонина два видеоролика с заведомо ложной информации о якобы преступной деятельности Богдана Новорока.

Богдан Новорок — екатеринбургский бизнесмен, владелец и руководитель ряда строительных компаний. Одна из них — ООО «Комплекттехмаркет» — ранее заявляла о планах построить в урочище Попов Лог на юге Екатеринбурга к 2035 году жилой район на несколько тысяч жителей. Господин Норок также входит общественный совет при СУ СКР по Свердловской области, является заместителем председателя центрального совета общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», сопредседателем регионального отделения общественной организации «Деловая Россия».

Как сообщается в материалах дела, ранее Юрий Аксенов и Богдан Новорок активно сотрудничали в бизнесе. Однако, позже компания АО «УК «ЕКАД: Южный», акционером которой был Богдан Новорок, начала предъявлять многомиллионные иски о взыскании неустоек с Юрия Аксенова.

Как следует из материалов дела, Юрий Аксенов пообещал предоставить информацию о Борисе Новороке и его работе, а Эдуард Шмонин должен был привлечь специалистов, чтобы смонтировать ролики. По версии следствия, в ноябре 2023 года Эдуард Шмонин обратился к своим знакомым модератору канала «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову и оператору Евгению Русских. К марту 2024 года они сделали два видеоролика о господине Новороке в цикле «Екатеринбургский спрут». В них говорилось, что он рейдер, занимающийся криминальной деятельностью под покровительством преступных структур.

Авторы материала утверждали, что бизнесмен якобы «украл землю и незаконно продает ее, не платит колоссальные по сумме налоги и сформировал преступное сообщество». По данным обвинения, именно эта информация является ложной и компрометирующей.

Кроме того, следователи предполагают, что часть информации журналисты взяли со страницы в социальной сети супруги Богдана Новорока, зайдя в ее аккаунт.

После выхода роликов по заявлению Богдана Новорока было возбуждено уголовное дело. Сначала был задержан Евгений Анисимов, обыски прошли у него дома и на рабочем месте. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Потом в деле появились и другие фигуранты (все находятся на свободе).

Вину подсудимые не признают, утверждая, что занимались обычной журналистской работой.

«Информацию он черпал из открытых источников, и никаких персональных данных там не раскрывалось. Потерпевший является публичной личностью, все сведения о нем есть в интернете»,— подчеркнула адвокат Евгения Анисимова Наталья Волкова.

Евгений Анисимов в разговоре с «Ъ-Урал» назвал свою работу «журналистским расследованием».

Эдуард Шмонин ранее работал в ХМАО: был гендиректором интернет-телеканала «Общественное телевидение Югры» и главным редакторам сайта «Чиновник.ру». В 2021 году его признали виновным в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). По данным следствия, в феврале 2016 года Эдуард Шмонин подготовил статью и видеоматериал с ложной информацией о том, что бывший депутат Нефтеюганска Евгений Востриков якобы совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. Угрожая публикацией компрометирующих материалов, Эдуард Шмонин потребовал от господина Вострикова 3,5 млн руб. Кроме того, на своем сайте он разместил порнографический материал с участием другого бывшего депутата. Эдуарда Шмонина приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Позже он ушел в зону СВО, где получил ранение, после которого демобилизовался.

Артем Путилов