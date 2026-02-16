«Застройщики возводят объекты с условием создания социальной инфраструктуры»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Современные многофункциональные здания сочетают в себе жилые, деловые и инфраструктурные форматы. Сейчас они становятся значимым инструментом реализации популярной в столице концепции «15-минутного города». В рамках единого комплекса такой формат работает на повышение качества городской среды и во многом ведет к снижению нагрузки на городской транспорт. Несмотря на интерес со стороны застройщиков и инвесторов к таким проектам, предложение ограничено. И это, полагают эксперты компании Ricci, говорит о потенциале его развития.

По данным брокеров, за четыре года доля многофункциональных комплексов в общем объеме экспозиции жилой недвижимости подросла в полтора раза, с 13% до 18%. Значительное влияние на динамику сегмента оказывает программа создания мест приложения труда. В ее рамках застройщики возводят объекты с обязательным условием создания социальной и коммерческой инфраструктуры. За это они, отмечают брокеры, получают льготные условия использования земельных участков. По результатам исследования рынка, именно инструменты этой программы — ключевые драйверы развития формата многофункциональных комплексов.

Для структуры предложения этого сегмента рынка первичной недвижимости характерна высокая концентрация бизнес-класса: на него приходится около 70% проектов в экспозиции. Доля премиального класса — в пределах 20%, около 10% сформировано проектами комфорт-класса. Многофункциональные комплексы, отмечают эксперты, уже не нишевый продукт. Это вполне самостоятельный класс, отвечающий и целям городского развития, и запросам клиентов на насыщенную среду.

Светлана Бардина