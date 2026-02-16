Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org / Anna.verbitskaya Фото: wikipedia.org / Anna.verbitskaya

Историки кулинарии долго искали создателей знаменитой мимозы. Приписывали ее то безымянному шефу из партийного санатория в Гагре, то поварам Праги. И всё же признали: советский хит придумала в начале 1970-х безымянная домохозяйка, что, в общем, неудивительно. Для романтики салат звали «Мимозой», а по правде полагалось бы «Заказ» — так назывался праздничный продуктовый набор, где непременно присутствовала банка горбуши или скумбрии.

Создать из нее красоту к столу могла только простая советская женщина: картошка для сытости, лук для пикантности, морковка для яркости, а для романтической радости верхним слоем на терке мелко крошатся яичные желтки, напоминающие первые весенние цветы. На самом деле это была не мимоза, а акация серебристая, о чем в СССР узнали гораздо позднее, как и о «Цезаре» с креветками, и о малосольной форели. Но мимозу все равно любят, как старую фотографию, на которой молодая и красивая мама готовит стол. Память всегда прекрасна.

Павел Шинский