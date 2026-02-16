Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FPG / Getty Images Фото: FPG / Getty Images

В истории зимних Олимпийских игр случился эпизод, когда комплект наград так и не был разыгран, хотя соревнования прошли, и даже победители вроде как определились. Инцидент случился в далеком 1928 году в Санкт-Морице. В день проведения забега конькобежцев на 10 тыс. м стояла ясная солнечная погода. А так как соревнования тогда проводили на открытых площадках, лед начал подтаивать. Организаторы не придали этому значения и все-таки выпустили конькобежцев на трассу.

Первые атлеты еще как-то дистанцию пробежали, а потом лед превратился в кашу. Естественно, ни о какой быстрой заливке, как это происходит сейчас, тогда и речи не было. Из-за качества льда спортсмены, которые выходили на дистанцию позже, проходили ее все хуже и хуже. Разница превышала полторы минуты. В итоге пятая пара просто прекратила забег. Судьи после этого приняли самое скандальное решение из всех возможных. Они остановили соревнования и объявили, что распределят медали между спортсменами, которые уже успели пробежать. В этом случае золото получал американец Ирвинг Джеффи, который выиграл первый забег.

Скандал, естественно, грянул мощный. Особенно негодовали норвежцы, ведь именно в их составе был главный претендент на золото. Под давлением Норвегии судьи приняли решение отменить результаты забегов, что, естественно, привело к истерике спортсменов из США, которые уже праздновали победу. Американцы тут же сделали любимый ход тех лет — пригрозили бойкотировать оставшиеся соревнования на Играх. Естественно, судьи не могли устоять и снова пересмотрели свое решение. Вердикт провести повторные старты вроде как должен был устроить всех, но сначала вновь вмешалась погода — солнце продолжало уничтожать олимпийский лед, а затем норвежцы, обидевшись на весь мир, уехали из Швейцарии. Так что в итоге медали так и остались у организаторов.

Владимир Осипов