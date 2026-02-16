Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Делить людей на сов и жаворонков — это прошлый век. Ученые из Канады выявили сразу пять биологических хронотипов, текст исследования публикует Nature Communications.

Первый подтип — что-то вроде творческой совы. Это люди, у которых бурная деятельность начинается вечером. Они эмоциональны и чаще всего имеют не самые полезные привычки. Однако именно они показывают лучшие результаты в когнитивных тестах. Ночной образ жизни может быть частью уникальной конфигурации их мозга. Второй вид сов связан с иными чертами: низкой физической активностью, видеоиграми, симптомами депрессии и повышенными рисками сбоя в обмене веществ.

Третий подтип — классический. Это образцовые жаворонки как из учебников. Они рано встают, склонны к порядку, часто имеют хорошее образование и следят за здоровьем. У этой группы реже встречаются хронические заболевания. Однако и у таких людей есть своя особенность: они чаще испытывают тревогу и нервное напряжение.

Четвертый вид — тоже утренний хронотип. Он наиболее распространен среди женщин и тесно связан с депрессией, гормональными сбоями и тревожными расстройствами, отмечают ученые. А вот пятый подтип характерен для мужчин, причем чаще всего тех, кто любит рисковать, не против вредных привычек и с повышенным уровнем тестостерона. Как заключают ученые, правильных хронотипов не существует. Если вы творческий бунтарь, быть идеальным жаворонком не получится. А переключение режимов силой может даже лишить когнитивных преимуществ.

Анна Кулецкая