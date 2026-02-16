В Нижнем Новгороде ребенок получил травмы, упав с высоты в парке аттракционов

В Нижнем Новгороде по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело после того, как малолетний ребенок получил травмы в парке детских аттракционов «Изумрундия». Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Речь идет об игровых аттракционах, расположенных в одном из крупных торговых центров. Оборудование оказалось неисправным. Ребенок провалился в сквозное отверстие, упал с высоты около двух метров и получил телесные повреждения.

И. о. руководителя регионального управления Александру Дынькову поручено доложить о ходе и итогах расследования уголовного дела в центральный аппарат СКР.

Андрей Репин