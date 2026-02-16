В апреле в Женеве пройдет очередной Watches and Wonders. И кажется, часовой салон осознал реальность нашего времени: аудиторию все сложнее привлечь только часами, особенно если речь идет о продаже билетов. Салон объявил о партнерстве с Montreux Jazz Festival, в рамках которого в Женеве откроется новое пространство на Quai Gеnеral-Guisan, вдохновленное концепцией Montreux Jazz Club с живыми концертами и камерной атмосферой. Пространство площадью около 600 кв. м будет открыто каждый вечер с 17:00 до 23:00 и предложит программу живых выступлений и DJ-сетов.

Параллельно в здании Pont de la Machine разместится Watchmaking Village — образовательное и профессиональное пространство с мастер-классами по часовому делу и другими инициативами Ассоциации работодателей швейцарской часовой индустрии. Продолжится работа LAB — обновленного пространства, посвященного инновациям, где будут представлены около пятнадцати отобранных стартап-проектов и продолжится трехлетнее партнерство с университетом Лозанны — студенты программы Master of Advanced Studies in Design for Luxury and Craftsmanship покажут инсталляции на тему времени. А выставка Wake Up! представит более пятидесяти часов, будильников и графических работ из коллекций Musеe d’Art et d’Histoire de Genеve, прослеживая историю будильника от Средневековья до наших дней.

Анна Минакова