К электромобилям у их потенциальных покупателей много вопросов. И один из главных — это ресурс батареи. Например, в Иркутске, некогда считавшимся лидером по покупке подержанных Nissan Leaf, в объявлениях честно писали, что машина проезжает на одном заряде уже треть от того расстояния, которое мог одолеть новый электромобиль. Но если ты ездил по городу, а машина ночевала в гараже, где была розетка, то многих это устраивало.

Но вот новость, которую многие обсуждают последнюю неделю: в сети появилось видео, где владелец электромобиля Xiaomi SU7 рассказывает, как проехал на нем 266 тыс. км. В продаже эта модель появилась всего два года назад, а у конкретного китайского автовладельца машина в руках всего 16 месяцев. То есть взяв в руки калькулятор, нетрудно посчитать, что электромобиль в месяц в среднем проезжал почти 17 тыс. км или 500 км с лишним в день. То есть, по сути дела, автовладелец ничем другим не занимался — только крутил баранку своего электрокара. Напомним, что Xiaomi SU7 — это не развозной фургон, а седан. То есть целесообразность таких пробегов у многих вызвала сомнение, и некоторые посчитали событие рекламной кампанией Xiaomi.

Тем не менее сообщается, что завирусившееся видео заметил гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь. По его рекомендации официальный дилер марки проверил техническое состояние автомобиля, в первую очередь литий-железо-фосфатный аккумулятор. Выяснилось, что батарея сохранила 94,5% от своей первоначальной емкости. По словам владельца электрокара, за все время эксплуатации машине ни разу не потребовалась замена тормозных колодок, что свидетельствует об эффективности системы рекуперативного торможения.

Верить или не верить в такие чудеса, каждый пусть решит сам. Один мой знакомый недавно вынужден был купить новый телефон Xiaomi, потому что в старом все было исправно, кроме батареи, которая стала разряжаться слишком быстро. Впрочем, у электромобиля и у смартфона, даже если они одной марки, батареи разные.

Дмитрий Гронский