От сокращений до собственных увольнений

ИИ меняет ландшафт на рынке труда в IT. Где-то алгоритмы действительно забирают рутину и сокращают потребность в людях, в других — становятся поводом стремительно перестроить структуру под новые масштабы, а в каких-то компаниях создают трудности на этапе найма. В Сбербанке, например, ИИ выполнил функцию оценщика эффективности. После анализа работы к концу 2025 года штат инженеров сократился на 20%. Об этом рассказал председатель правления банка Герман Греф.

В другом случае быстрорастущая компания Илона Маска X.AI, которая разработала нейросеть Grok, сама потеряла сотрудников. Владелец объявил о реорганизации и увольнении части персонала после интеграции с подразделением SpaceX. Тут нельзя сказать, что ИИ отнял работу, но X.AI так быстро перешла в другую стадию развития, что потребовала других компетенций от сотрудников.

В такой динамичной сфере, как ИИ, коммерческие приоритеты заведомо сильнее творческих. Отсюда другой тип увольнения, когда специалисты сами покидают свой лагерь. В гонке технологий компания OpenAI сфокусировалась на развитии ChatGPT: долгие эксперименты стали не столь важны. И из компании ушли сразу несколько заметных сотрудников. Среди них, по данным Financial Times, в основном представители исследовательского сектора: вице-президент Джерри Творек, специалист в области политики и безопасности моделей Андреа Валлоне и экономист Том Каннингем. Вряд ли дело в гонорарах. Похожий случай произошел и в Anthropic: ее покинул Мринанк Шарма, возглавлявший исследовательскую группу по защитным механизмам.

И даже там, где увольнений пока нет, ИИ меняет правила найма. Любопытная ситуация наблюдается у разработчиков: по данным iTrend и Центра анализа мировых тенденций, двое из трех IT-специалистов в прошлом году испытывали сложности с поиском работы. Авторы отчета отметили, что на качество найма начинает влиять ИИ. Резюме, которые составлены с помощью нейросетей, фильтруют хуже прежних. Работодателям приходится тратить лишние средства и время на дополнительные проверки кандидатов.

Александр Леви