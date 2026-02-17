Добрые соседи – не случайность, а «Притяжение»

Самая долгожданная пора в каждом новом доме – момент, когда создаются семейные традиции и воспоминания: первый завтрак на кухне, первый вечер в просторной гостиной, первый смех друзей, пришедших в гости. Когда все коробки после переезда наконец-то опустели и вы поймали то самое чувство – ощущение «своего» пространства.

Вот уже 33 года девелопер PAN City Group1 наблюдает, как «оживают» возведенные им дома: в окнах зажигается свет, во дворе начинают звучать детские голоса и дом начинает дышать жизнью своих новоселов. Приятные моменты первых знакомств, обсуждение общедомовых тем и первые детские «давай дружить!».

Дом «Притяжение»2 готовится к важному этапу: сейчас здесь ведутся финальные работы, а будущие соседи еще не знакомы друг с другом. Но сотрудники PAN City Group уже знают каждого, кто совсем скоро впишет свое имя в историю этого дома.

Счастливыми обладателями новых квартир в основном являются молодые семьи с одним или двумя детьми, так что смело можно сказать, что двор будет оживленным и дружелюбным. Выбор молодых пар очевиден, ведь концепция дома прорабатывалась с акцентом на их потребностях: просторные колясочные, безопасная огороженная территория, детская игровая комната в холле дома с выходом на всесезонную уличную детскую площадку, закрытую от ветра и дождя, комната матери и ребенка, а также просторные квартиры. Дополнительным аргументом стали доступные условия приобретения: семейная ипотека и возможность оплатить первый взнос средствами госсубсидии. Все это позволяет с уверенностью говорить: «Притяжение» будет уютным и по-настоящему семейным.

Еще одна категория будущих жителей – те, кто уже полюбил это место. Это семьи из самой деревни Кондратово либо из близлежащего Индустриального района города Перми. Они не хотят никуда уезжать, и это лучшее подтверждение тому, как здесь комфортно. Все рядом: удобный выезд в город, развитая инфраструктура: детские сады, новая средняя школа «Сфера» на 1100 мест, современный торговый центр, магазины и кофейни, спортивные и творческие секции для детей, зоны отдыха, спортивные площадки и много зелени, что особенно ценно для семей с детьми.

Чаще всего квартиру в доме «Притяжение» покупают как первое, долгожданное жилье либо с целью увеличить пространство для жизни.

Приятно наблюдать, что с некоторыми покупателями сотрудники отдела продаж PAN City Group уже знакомы, так как это не первая их покупка в жилых комплексах девелопера. И этот выбор понятен, ведь когда речь идет о доме, который еще строится, доверие становится главным условием сделки. Для своих постоянных клиентов компания PAN City Group предусмотрела приятный бонус в виде скидки на квартиру3.

Кем бы ни были покупатели дома «Притяжение», их объединяет главное – осознанный выбор для реализации важных жизненных целей.

На вопрос, чем покупателям приглянулся проект, они чаще всего отвечают:

1. Оптимальные планировочные решения квартир (44,9% покупателей) – чтобы каждый метр работал на комфорт.

2. Уникальные общественные пространства (43,9% покупателей) – когда красивое место для проведения времени не ограничивается периметром квартиры.

3. Удобное месторасположение дома (42,8% покупателей) – развитая инфраструктура района.

Действительно, ЖК «Притяжение» – это дом, который выбирают современные и семейные люди. Поэтому мы уверены, что здесь сложатся по-настоящему добрососедские отношения. С теми, с кем приятно поздороваться утром в лифте, вместе провести тренировку на современной спортивной площадке во дворе, отметить праздник теплым летним вечером на общей уютной террасе или просто выпить кофе, пока дети играют на безопасной игровой площадке.

