Двух юношей, причастных к восьми обманам, задержали в Петербурге и области

Предполагаемых криминального курьера и техника аферистов задержали в Санкт-Петербурге и Ленобласти по подозрению в причастности к восьми мошенничествам. Одному злоумышленнику 18 лет, второму — 20, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Правоохранители установили, что юноша помладше, проживающий во Всеволожском районе, исполнял роль криминального курьера. Правонарушитель забирал денежные средства у жертв обмана и переводил их на криптокошельки кураторов.

Его 20-летний сообщник из Красноярского края, по информации ведомства, обеспечивал бесперебойную работу нелегальных узлов связи. Для этого он арендовал квартиры в Петербурге и устанавливал там специализированное оборудование.

В ходе обысков полицейские изъяли 744 сим-карты, 284 картхолдера, пять банковских карт, четыре телефона, три ноутбука со специализированным программным обеспечением, два GSM-шлюза и два роутера. Задержанные могут быть причастны к восьми мошенничествам, общая сумма ущерба может превышать 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Предполагаемому курьеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второй арестован.

