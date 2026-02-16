Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Семейная дезинфекция

Генпрокуратура потребовала изъять у челябинского чиновника имущество на 400 млн рублей

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой к начальнику управления Роспотребнадзора Челябинской области Анатолию Семенову. Чиновник, 19 лет занимая скромную даже для региона должность, по версии надзора, оказался владельцем активов, оцениваемых почти в 400 млн руб. Основной доход ему и семье принесли компании, которые торговали канцелярскими принадлежностями, а также проводили комплексную дезинфекцию на предприятиях, которые проверяли сотрудники управления господина Семенова.

Начальник управления Роспотребнадзора Челябинской области Анатолий Семенов (2020 год)

Фото: Ахметов Вадим / URA.RU / TASS

Нарушения законодательства о противодействии коррупции со стороны Анатолия Семенова, возглавляющего управление Роспотребнадзора с 2005 года, прокуроры выявили, надзирая за одним из уголовных дел о фиктивном трудоустройстве.

Согласно официальным отчетам, с 2005 по 2024 год господин Семенов получил 29,1 млн руб., а его супруга — чуть более полутора миллионов.

До поступления на госслужбу каким-либо бизнесом главный ответчик не занимался, зато в 2010 году организовал ООО «Канц!», а через три года — ООО «Центр дератизации г. Челябинска».

Кроме того, в организованную им бизнес-схему были вовлечены два индивидуальных предпринимателя. Для сокрытия нарушения антикоррупционных стандартов, по данным Генпрокуратуры, чиновник зарегистрировал предприятия на двух своих сыновей, тещу и доверенное лицо, не имевших самостоятельного источника дохода, а также соответствующих опыта и познаний.

В последующем, задействовав свой должностной статус и находясь в условиях конфликта интересов, ответчик стал формировать материальную базу компаний и индивидуальных предпринимателей. Для этого начиная с 2014 года обеспечил заключение договоров на поставку канцелярских товаров, выполнение работ и услуг в сфере дезинфекции, дезинсекции, дератизации зданий и промышленного оборудования между подконтрольными ему хозяйствующими субъектами и предпринимателями Челябинской области, «в отношении которых он регулярно осуществлял надзорные функции».

В список постоянных клиентов чиновника, по данным Генпрокуратуры, вошли полтора десятка компаний, в том числе «Лента», «Ашан», «Первый хлебокомбинат», мясоперерабатывающая корпорация «Ромкор», а также Челябинский металлургический комбинат и Челябинский электрометаллургический комбинат. В 2020 году господин Семенов заключил госконтракт с ООО «Центр дератизации г. Челябинска» на проведение комплексной дезинфекции помещений, используемых даже своим управлением.

Начальник регионального Роспотребнадзора, используя свое служебное положение и властные полномочия, способствовал увеличению выручки и максимального дохода своих компаний.

Если в 2011 году бизнес принес ему 667 тыс. руб., то в 2024 году — больше 146 млн. Полученные доходы были инвестированы в бизнес, а также дорогостоящее имущество. В результате, по подсчетам надзора, господин Семенов и его родственники за 15 лет стали владельцами 55 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью не менее 400 млн руб. Часть из них к настоящему времени уже продана, а вырученные средства «обращены ответчиками в свою пользу».

В Генпрокуратуре установили, что среди прочего в распоряжении семьи ответчиков оказались приобретенные на коррупционные доходы Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Pajero, Geely Monjaro, LiXiang, Changan, Audi, пара Lexus, ряд грузовиков, в том числе с прицепами и проч. Всего 17 транспортных средств. Господам Семеновым принадлежат три жилых дома. На свою супругу чиновник записал шикарный коттедж площадью более 500 кв. м в районе челябинского СНТ «Петушок», стоимость строительства которого составила не менее 15,6 млн руб., с отдельно стоящей баней и участком 1,1 тыс. кв. м.

У семьи также оказались 18 земельных участков и 12 нежилых помещений, в том числе в Москве и Подмосковье, общей площадью 25 тыс. кв. м. Одно только здание в Челябинске оценивается в 100 млн.

По обращению Генпрокуратуры Курчатовский райсуд Челябинска должен арестовать все эти активы, а потом взыскать их в доход государства. Кроме того, ответчиков могут обязать выплатить более 17 млн руб. за имущество, которое они продали.

Николай Сергеев

  • Газета «Коммерсантъ» №27 от 17.02.2026, стр. 4

