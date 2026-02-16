Правительство не поддержало отказ от общественных советов при парламентах субъектов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала инициативу региональных заксобраний об исключении общественных советов при региональных парламентах из перечня субъектов общественного контроля. Это следует из проекта правительственного отзыва (есть в распоряжении «Ъ»).
Не удовлетворивший правительство законопроект был внесен в Государственную думу 11 ноября заксобраниями Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тюменской области и Северной Осетии. Они предлагали сделать формирование общественных советов «правом» субъектов, а не обязанностью.
Общественный совет — это консультативный орган. Он не выносит решений по законодательству, но вправе организовывать предварительные общественные обсуждения по принимаемым законам. В полномочия органа входит сбор экспертизы, создание общественных инспекций и подготовка рекомендаций для органов государственной власти. В общественный совет не могут входить лица, занимающие государственные должности.
Правительство указало в отзыве, что сейчас в федеральном законе нет положений об обязательном характере создания общественных советов. В то же время, согласно позиции кабмина, исключение данного органа из перечня субъектов общественного контроля приведет к неопределенности правового статуса уже сформированных советов и нарушению единства подхода.
Авторы поправок обосновывали инициативу отсутствием общественных советов в большинстве региональных парламентов (по их данным, таковые есть только в 46% субъектов РФ). Необходимость нововведений региональные законодатели также объясняли тем, что деятельность советов должным образом не урегулирована. По их мнению, они дублируют работу других органов контроля — к примеру, общественных палат и молодежных парламентских структур.
12 февраля законопроект обсуждался в Общественной палате РФ и был раскритикован ее членами. В частности, общественников возмутило, что вместо исполнения императивного требования федерального закона авторы пытаются его отменить. Аргумент об отсутствии единых стандартов деятельности советов в палате сочли несостоятельным, напомнив, что именно заксобрания должны принимать региональные законы, которые регулируют эти вопросы.