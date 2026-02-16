Свердловский омбудсмен рассказала о проблеме с признанием дезертирами пропавших на СВО

За 2025 год сотни обращений по снятию статуса дезертира поступили к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Из более чем 1,3 тыс. объявленных самовольно оставившими воинские части (СОЧ) действительно дезертировали из зоны спецоперации только 22 человека, заявила госпожа Мерзлякова в интервью E1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам омбудсмена, авторы обращений поясняли, что их близкие — участники спецоперации — пропали при выполнении боевого задания, а им сразу же присваивали статус СОЧ. «Следовательно, прекращаются положенные выплаты семье и детям. Родные находятся в недоумении: как это муж, сын, брат или отец могут быть в бегах, если, по сведениям командиров, они уходили на боевое задание?» — уточнила Татьяна Мерзлякова.

Смены статуса дезертира удалось добиться для 929 военнослужащих, добавила госпожа Мерзлякова. 22 человека разыскали и вернули в воинские части. По оставшимся, заключила омбудсмен, работа еще продолжается.