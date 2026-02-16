В Швейцарии при сходе поезда с рельсов пострадали пять человек

В Швейцарии поезд компании BLS AG сошел с рельсов, пострадали пять человек. ЧП произошло утром 16 февраля на участке между населенными пунктами Гоппенштайн и Хохтен, сообщили в местной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сошедший с рельсов поезд в Швейцарии

Фото: Police cantonale valaisanne Сошедший с рельсов поезд в Швейцарии

Фото: Police cantonale valaisanne

По предварительным данным, железнодорожные пути могли быть перекрыты снегом после схода лавины незадолго до прохождения состава.

В поезде находились 29 человек. Один пострадавший доставлен в больницу, еще четверым помощь оказали на месте. Остальных пассажиров эвакуировали. Прокуратура начала расследование.