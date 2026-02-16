УЗГА оснастит самолеты «Байкал», «Ладога», «Освей» российским радиооборудованием

Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА») планирует установить отечественное радиооборудование на самолеты ЛМС-901 «Байкал», ТВРС-44 «Ладога» и ЛМС-192 «Освей». Как сообщили в пресс-службе предприятия, оборудование разработано НПП «Прима» в Нижнем Новгороде и адаптировано под специфику каждой модели.

На «Байкал» и «Освей» будут установлены УКВ-радиостанции «Прима-МВ» и КВ-радиостанция «Прима-КВ» для работы в удаленных районах. На «Освей» также появится система внутренней связи. На «Байкал» КВ-радиостанция будет доступна как дополнительное оборудование.

Самолет «Ладога» получит более сложный комплекс связи, включающий три цифровые УКВ-станции «Прима-ДБ», две КВ-радиостанции «Прима-КВ», систему внутренней связи ЦИМС-А и модуль управления ЦИМС-21. Эти решения обеспечивают цифровую связь по стандарту VDL2 и интеграцию с системой ACARS.

«Использование цифровых каналов связи на самолете "Ладога" упростит взаимодействие экипажа с диспетчерами и повысит эффективность полетов в условиях интенсивного воздушного движения»,— прокомментировали в пресс-службе АО «УЗГА».

