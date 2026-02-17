«Камский кабель» на паркете главного баскетбольного шоу страны

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

15 февраля на московской «ВТБ Арене» состоялся юбилейный Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Лучшие баскетболисты лиги собрались на паркете «ВТБ Арены», чтобы отметить 10-летие звездных игр. В рамках зрелищного шоу встретились сборные «Звезды России» и «Звезды мира».

По традиции пермский производитель кабельной продукции ООО «Камский кабель» выступил спонсором главной индивидуальной награды юбилейного Матча всех звезд Единой лиги ВТБ – приза самому ценному игроку (MVP). Титул достался защитнику петербургского «Зенита» Тренту Фрэйзеру, чья игра стала ключевой для победы команды легионеров. Награду вручили, основатель и почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов и генеральный директор компании «Камский кабель» Александр Бузилов.

«Уже десять лет «Камский кабель» поддерживает Матч всех звезд – яркое событие, объединяющее лучших баскетболистов страны. Для пермского предприятия большая честь быть частью этого праздника, который каждый раз собирает полные трибуны и миллионы зрителей у экранов. С нетерпением ждем новых встреч на паркете», – отметил Александр Бузилов.

Юбилейный поединок завершился минимальным преимуществом легионеров – 91:89. Организаторы вернулись к историческому формату матча: россияне против иностранцев. Именно так проходили первые шесть матчей с 2017 по 2022 год. За всю историю противостояния в классическом формате россияне побеждали четыре раза, легионеры – трижды. Матч-2026 позволил иностранцам сравнять общий счет.

Помимо основной игры, болельщики увидели традиционные конкурсы – среди снайперов и данкеров, а также музыкальную программу с участием групп «Дискотека Авария» и «Моя Мишель».

