В Татарстане планируется капитальный ремонт 23 объектов молодежной сферы с общим финансированием 1,4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане на ремонт молодежных объектов выделено 1,4 млрд рублей

Работы охватят семь молодежных центров в пяти муниципальных образованиях, среди них центр «Заман» в Набережных Челнах, на капитальный ремонт которого выделят 90 млн руб.

Ремонт коснется восьми детских оздоровительных лагерей в шести муниципальных районах с общим финансированием 454,6 млн руб.

Еще 99,3 млн руб. выделят на капремонт трех подростковых клубов в трех районах и 296,3 млн руб. — на обновление пяти зданий психолого-педагогической помощи.

Анна Кайдалова