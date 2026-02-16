Ставрополье вошло в число лидеров по объему ввода жилой недвижимости в 2026 году

В январе 2026 года в Ставропольском крае на рынок вывели 140,8 тыс. кв. м жилых площадей. Это эквивалентно восьми многоквартирным домам, состоящим из 2,8 тыс. квартир. По объему введенного жилья Ставропольский край занял четвертое место среди 53 российских регионов, где в январе появились новые жилые объекты. Об этом сообщает пресс-служба Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома на 406 квартир, общей площадью 25,3 тыс. кв. м. По этому показателю регион занял 28 место.

В Северной Осетии был построен один жилой дом на 193 квартиры с общей площадью 8,8 тыс. кв. м. Таким образом, республика заняла 48 место.

Дагестан расположился на предпоследнем, 52 месте, с одним домом на 54 квартиры общей площадью 1,8 тыс. кв. м.

В январе по площади новых объектов лидируют Московская область с 400 ты. кв. м, Москва — с 270 тыс. кв. м и Свердловская область — с 190 тыс. кв. м.

В целом по России в январе 2026 года было представлено 356 новых объектов недвижимости от 143 застройщиков в 53 регионах. Эти объекты включали 53,5 тыс. квартир общей площадью почти 2,7 млн кв. м. По сравнению с январем 2025 года, количество новых объектов на рынке выросло на 42%. Однако по сравнению с декабрем 2025 года наблюдалось снижение на 32%.

Наталья Белоштейн