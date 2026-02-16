Бижбулякский суд рассмотрит дело в отношении бывшего главы района

Бижбулякский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело бывшего главы администрации Бижбулякского района Артура Зарипова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

По версии следствия, глава муниципалитета помог знакомому индивидуальному предпринимателю построить двухквартирный жилой дом в райцентре. Затем администрация без конкурса выкупила квартиры для выдачи детям-сиротам по цене, выгодной для бизнесмена. Согласно экспертным заключениям, фактическая рыночная стоимость двух квартир в несколько раз ниже установленных муниципальными контрактами.

Правоохранительные органы считают, что здания строились без проектной и разрешительной документации, не соответствовали требованиям безопасности и оказались не пригодны для проживания. Несмотря на это, фигурант уголовного дела подписал акты приема-передачи и выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Бюджету причинен ущерб в 5 млн руб. Также нарушены права сирот, которые не могут проживать в переданных им квартирах.

Материалы уголовного дела в отношении застройщика выделены в отдельное производство.

Майя Иванова