На трассе М-4 «Дон» из-за метели и ДТП застряли сотни машин

На трассе М-4 «Дон» в Тульской области образовались многокилометровые пробки. Причиной стали несколько ДТП, из-за которых перекрыты два участка трассы, пишет «Воронеж онлайн» со ссылкой на региональное МЧС.

Фото: МЧС России по Тульской области Причинами затора на трассе М-4 стали метель и ДТП

Фото: МЧС России по Тульской области

Массовые ДТП в Тульской области происходят из-за сильного снегопада, на дорогах затруднена видимость. Несколько аварий произошли на 211-м км трассы у поселка Красные Озера, там перекрыт участок протяженностью 4 км. На 254-м км трассы столкнулись несколько большегрузов, протяженность затора — почти 17 км. Из-за этого нет движения на большей части обхода Богородицка. Водителей грузового транспорта просят по возможности воздержаться от поездок.

Снегопады также привели к пробкам в Ростовской области. Власти решили ужесточить контроль за въездом транзитных большегрузов в Ростов-на-Дону, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за заезда большегрузов в городе парализовано движение на дорогах. Он пожаловался, что фуры «безнаказанно» — из-за недостатка видеокамер и невысоких штрафов — едут по левой полосе, затрудняя движение.

«Ростовская область — крупнейший транзитный узел юга России. Через нас идет огромный поток грузового транспорта. Но сегодня баланс интересов нарушен: регион несёт нагрузку от транзита, а нормативных мер, чтобы исправить ситуацию, недостаточно»,— подчеркнул господин Слюсарь.