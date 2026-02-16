В Татарстане средний размер выданных потребительских кредитов в январе 2026 года составил 182,4 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе средний размер потребкредита в Татарстане составил 182,4 тысячи рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По этому показателю регион занимает четвертое место среди 30 субъектов — лидеров в данном сегменте розничного кредитования. Республика уступает только Москве, где размер кредита составил 268,5 тыс. руб., Санкт-Петербургу (228,2 тыс. руб.) и Московской области (200 тыс. руб.). Следом за Татарстаном располагается Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) со средним чеком 175,5 тыс. руб.

В целом по России средний размер выданных потребительских кредитов в январе 2026 года сократился на 17% по сравнению с декабрем и составил 150,8 тыс. руб. При этом в годовом выражении показатель вырос на 24,9%.

Анна Кайдалова