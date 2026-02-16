В Татарстане в 2026 году пройдут работы по восстановлению леса общей площадью 2,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства республики.

В Татарстане в 2026 году планируют восстановить 2,5 тысячи гектаров леса

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На 1,2 тыс. га посадят лесные культуры, на 1,3 тыс. га проведут естественное восстановление, на 2 га — комбинированное.

Внимание уделят заготовке семян лесных растений и выращиванию качественного посадочного материала в питомниках, чтобы обеспечить высокую приживаемость и устойчивость новых насаждений.

Уже начались сбор и переработка семян хвойных пород.

