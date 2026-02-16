Бизнес провожает зиму

Фестиваль «Масленица» продлится в столице до 22 февраля. Его проведут на трех десятках московских площадок. К проводам зимы готов подключиться и бизнес. Большинство ресторанов вводят специальное меню. Итальянские — с блинами болоньезе, корейские — крепы с кимчи и битыми огурцами. Сколько стоит создать праздничное настроение? Разбиралась Юлия Савина.

Венчают масленичную неделю воскресные гуляния и бранчи. Например в Гранд-кафе «Шануар» перед началом Великого поста гостям предложат тематические закуски, горячее и десерты. Особо выделяют блинчики с уткой и фуа-гра. Стоимость на гостя — 7,3 тыс. руб. с напитками. В «Метрополе» бранч уровня «Амбассадор» на Масленицу, как уточняют организаторы, с мужским характером. Бронь — 16,5 тыс. руб. на персону. Заказать специальное меню можно и у кейтеринговых служб. Сервисы предлагают праздничный русский сет: блин, икра и пирожок — 4,8 тыс. руб. за 105 г. Главное — успеть сделать заказ, рассказали “Ъ FM” в кейтеринговой компании: «Заказать нужно не позднее, чем за 24 часа до самой доставки. Вкусы у всех разные. Кто-то любит блины с рыбой, кто-то — классические. Часто на фуршеты заказывают блины с репой. Все зависит от желания гостей».

Создать настроение в масленичную неделю предлагают многочисленные музыкальные коллективы. Их еще можно успеть заказать на праздник, отмечает солистка одного из ансамблей Екатерина: «Окна остались на 16 и 17 февраля, это четверг и пятница. Программа представляет собой выступление ансамбля "Масленичная "под ключ". Внутри коллектива есть и ведущий. Ансамбль вовлекает людей в танцы, хороводы, переплясы, поет, играет в народные игры и забавы. Например, перетягивание каната, прыжки в мешках, поднимание гири, ленточные карусели, с аппаратурой. Все это под ключ стоит 220 тыс. руб. за один час».

Для масленичных гуляний обязательна блинная станция с горячими напитками вроде безалкогольного глинтвейна. Важно и оформление, подчеркивает организатор праздников Светлана: «Из чего складывается wow-эффект? Блины с красной икрой, самовары, баранки. У нас все это украшено красивыми русскими народными платками. Есть разные кейтеринги: чисто итальянский, французский, классический — добавить блины, танцы, народные гуляния. Плюс всевозможная анимация, с ведущим. Некоторые клиенты говорят: "Мы бы хотели Прохора Шаляпина, а еще потанцевать, чучело сжечь". У моих заказчиков бюджет обычно около 2-3 млн. руб. "Под ключ" можно сделать и на 30 млн руб., а можно и на 200 тыс. руб.».

Двухметровое соломенное чучело стоит около 60 тыс. руб., тряпичные экземпляры такого же размера можно приобрести до 10 тыс. руб., но и к ним привезут мешок сена, чтобы сделать растопку ярче. Правда, сжигать зиму нужно правильно, на расстоянии не менее 50 м от построек и минимум в 30 м от деревьев. Это возможно только за городом, предупреждает организатор праздников Светлана. В столице частные гуляния с огнем организовать не получится, отмечает собеседница “Ъ FM”: «В Москве это никто нигде не разрешит, как и квадрокоптеры. Сколько у нас было VIP-мероприятий, и никому не удавалось получить разрешение. За сжигание чучела Масляницы и пиротехнику в столице грозят огромные штрафы».

Для граждан штраф за наказание за несогласованный костер — до 15 тыс. руб., для организаций — до 400 тыс. руб.