Башкирия получит 1,6 млрд рублей на финансирование культуры

В этом году Башкирия получит более 1,62 млрд руб. из федерального бюджета на финансирование культуры. Это на 92,3% больше показателя прошлого года (841 млн руб.), сообщила на оперативном совещании в правительстве министр культуры республики Амина Шафикова.

По ее словам, республика получает федеральную поддержку «из всех возможных федеральных программ», в том числе по новым направлениям национального проекта «Семья». За последние восемь лет, по сравнению с 2018 годом федеральное финансирование культуры увеличилось в 11,4 раза.

На реконструкцию здания Уфимского госцирка в этом году направят 869,4 млн руб.

В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» из федерального бюджета привлекут 560,8 млн руб.

На строительство детской школы искусств в селе Верхние Киги из бюджета страны выделят 147 млн руб.

В рамках партийного проекта «Культура малой родины» регион получит более 103 млн руб. из федерального бюджета. Средства направят на модернизацию 100 домов культуры, укрепление материально-технической базы и создание новых постановок в девяти республиканских театрах.

Также республика получит 10 млн руб. субсидии Федерального агентства по делам национальностей на пять мероприятий в области государственной национальной политики.

Еще 16 млн руб. направят на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек 63 муниципалитетов. На поддержку проектов и творческих инициатив лучших сельских учреждений и их работников предусмотрено 6,7 млн руб. из федерального бюджета.

В рамках федеральной программы «Земский работник культуры» 59 специалистов культуры получат господдержку в 1 млн руб. Это самая большая квота среди субъектов России, отметила Амина Шафикова.

Майя Иванова