Финансовый управляющий экс-депутата отказался от претензий к СКР

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе Антона Федорца, финансового управляющего бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края и экс-руководителя ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского Егора Заворохина. Ранее господин Федорец обратился в суд с требованием обязать третье следственное управление ГСУ СКР (дислокация Нижний Новгород) передать ему имущество, изъятое у должника. Речь идет о часах Maurice Lacroix, а также о золотой цепи с крестом длиной около 63 см и 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Затем требования были уточнены, ответчиком по иску был признан СКР. В итоге суд привлек в качестве третьих лиц третье следственное управление и Минфин РФ. В случае утраты имущества заявитель требовал взыскать с СКР за счет бюджета 598 тыс. руб. Завод имени Дзержинского, который является кредитором Егора Заворохина, позицию управляющего поддержал.

Первая инстанция в удовлетворении требований управляющего отказала. На это решение финуправляющий направил апелляцию. В итоге на минувшей неделе Антон Федорец заявил ходатайство от отказе от апелляционной жалобы, которое было удовлетворено.