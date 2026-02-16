Долги совладельца пермского фрахтователя затонувшего танкера превысили 26 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края 10 марта рассмотрит обоснованность заявления ИП Константина Селькова о самобанкротстве. Как следует из материалов ресурса «Электронное правосудие», задолженность предпринимателя составляет более 26,35 млн руб. В качестве третьего лица к делу привлечена супруга господина Селькова, а также министерство социального развития Пермского края в качестве органа опеки и попечительства над несовершеннолетними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Константин Сельков также является совладельцем и гендиректором ООО «Кама Шиппинг», фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. Второй совладелец ООО — Лариса Фролова была признан банкротом в декабре прошлого года. Суд ввел процедуру реализации имущества должника. На момент признания госпожи Фроловой несостоятельной ее долги превышали 6,6 млн руб.