Экс-главу структуры «Ростелекома» арестовали по подозрению в получении взятки

Солнцевский районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя Центра стратегического строительства компании «Ростелеком» Александра Темникова. Его заподозрили в получении особо крупной взятки, сообщили в пресс-службе инстанции. Срок ареста не раскрывается.

По версии следствия, фигурант получил взятку от руководителя подрядной организации Андрея Сердюкова. Его также отправили под стражу. Другие подробности по делу не приводятся. Согласно данным картотеки суда, по делу назначены обыски.

Никита Черненко