Правительство Башкирии покинула главный старожил — министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, руководившая ведомством с 2010 года, когда республикой только начал руководить Рустэм Хамитов. С чем связана отставка, неизвестно, однако глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал ее переход в региональный парламент. В Курултае положительно оценивают как деятельность Ленары Ивановой в кабмине, так и ее перспективы в законотворчестве.



Ленара Иванова руководила министерством труда Башкирии более 15 лет

Фото: пресс-служба минтруда Башкирии Ленара Иванова руководила министерством труда Башкирии более 15 лет

Фото: пресс-служба минтруда Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на вчерашнем совещании регионального правительства объявил об освобождении от должности министра семьи, труда и социальной защиты населения 57-летней Ленары Ивановой. Ее место заняла 54-летняя Ольга Кабанова.

С чем связана отставка госпожи Ивановой, глава Башкирии не уточнил. Кадровые перестановки в министерстве в публичном поле не обсуждались, первым их за два дня до озвученного решения анонсировал портал «Собкор Уфа».

По словам господина Хабирова, экс-министр переходит на работу в Курултай Башкирии, где будет заниматься законотворческой деятельностью. Какую должность будет занимать в парламенте госпожа Иванова, не имея депутатского мандата, пока неизвестно.

Выступая перед управленческой командой республики, Ленара Иванова подчеркнула, что за 15 лет и 100 дней ее работы на посту «сделано не мало»: «Счет на табло, результаты есть — нас видят, уважают и поддерживают на федеральном уровне, это о чем-то да говорит». Обратила она внимание и на поддержку участников СВО: «Кстати, по Вашему поручению, мы подготовились уже к возвращению бойцов, все документы, фактически, на выходе»,— обратилась она к Радию Хабирову, который вручил ей орден Салавата Юлаева.

Ленара Иванова возглавила минтруд республики в 2010 году, спустя четыре месяца после вступления на пост президента Башкирии Рустэма Хамитова. До этого она строила карьеру в Федерации профсоюзов Башкирии. В числе вопросов, относившихся к ведению министра, были работа центров занятости населения, взаимодействие с некоммерческими организациями и социальными предпринимателями. Кроме того, она отвечала за деятельность домов престарелых, хосписов, психоневрологических интернатов, помощь инвалидам и бездомным, ликвидацию нелегальной занятости.

После отставки Рустэма Хамитова и прихода администрации Радия Хабирова госпожа Иванова не только сохранила пост, но и стала заместителем премьер-министра. С октября 2018-го по март 2021 года она курировала, кроме семейной политики и вопросов занятости, демографию и систему здравоохранения. На это время, в частности, пришлась пандемия короновируса. С началом специальной военной операции в ее ведение вошли реабилитация военнослужащих и поддержание стабильности на рынке труда. В январе 2025 года пост вице-премьера в рамках тех же компетенций получил министр спорта Руслан Хабибов.

После начала СВО Канада, Евросоюз и Великобритания ввели в отношении министра труда Башкирии санкции за якобы «принудительный вывоз украинских детей» в Россию.

Ленара Иванова на посту министра запомнилась также как автор высказываний о демографии и рынке труда. Например, в феврале 2024 года она назвала «фашизмом» и «спартой» предложение одного из депутатов регистрировать браки только по справкам о генетической совместимости. В марте 2021 года министр связала рост числа безработных с пособиями, которые, по ее словам, можно было оформить, «не выходя из дома».

«Я отработала на этой должности 15 лет. Для министра это достаточно большой срок, – прокомментировала свою отставку Ленара Иванова «Ъ», – Очень многое удалось сделать – наша система социальной защиты стала одной из самых эффективных в стране. Я уверена, это вклад абсолютно каждого работника нашей сферы, за что очень благодарна коллегам. Конечно, опыт в социальной сфере я с благодарностью буду использовать в дальнейшей законотворческой деятельности. Как и прежде, буду всегда открыта к взаимодействию и новым проектам».

Шамиль Валеев, заместитель председателя комитета Курултая по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий, положительно отзывается о работе Ленары Ивановой на посту министра. «Был период, когда Ленара Хакимовна была единственным заступником за все башкирские некоммерческие организации перед государственной машиной — я хорошо помню этот период в начале 2010-х, региональная политика в области гражданского общества сформировалась только при Радие Хабирове, примерно с 2019 года. До того гражданским обществом занимались Ленара Иванова и Лилия Гумерова»,— вспоминает господин Валеев.

Говоря о возможных причинах отставки, то, предполагает собеседник «Ъ», на решение могла повлиять длительная весомая нагрузка на плечи руководителя. «Надо различать ведомства и суперведомства — там, где работают тысячи сотрудников и сотни тысяч подопечных. 15 лет рулить суперведомством — это реальные галеры. Так долго поддерживать высокую энергию на такой позиции — это, конечно, чудо, достойное советского министра, рано или поздно такое движение должно было произойти. Думаю, речь идет о профессиональном выгорании, характерном для "помогающих профессий"».

Что касается законодательных навыков — для человека, который работал и в профсоюзах, и в региональной исполнительной власти — дело это легкоприобретаемое, подытожил Шамиль Валеев.

