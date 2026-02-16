Компания заплатила петербуржцу 1,2 млн рублей за незаконное увольнение

Судебные приставы добились выплаты 1,2 млн рублей в пользу незаконно уволенного жителя Санкт-Петербурга. Начальник сам написал заявление за этого сотрудника, сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

Мужчина в возрасте 56 лет прежде был инженером пожарной безопасности по совместительству. В апреле 2023 года прекратились начисления зарплаты, далее сотрудник узнал о своем увольнении. Выяснилось, что работодатель сам написал за него заявление.

Тогда петербуржец пошел в суд, чтобы защитить свои трудовые права. На заседании представители компании заявили, что мужчина был устроен из-за угроз и шантажа проверками пожарной инспекции, а трудоустройство назвали фиктивным. Однако законность работы подтвердили переписки и записи телефонных разговоров.

Вынужденный прогул за это время составил 312 рабочих дней. Суд обязал организацию выплатить 1,2 млн рублей. Судебные приставы добились выплаты за счет ареста пяти банковских счетов организации-должника.

Татьяна Титаева