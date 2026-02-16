В уголовном кодексе Грузии появится статья «экстремизм»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал журналистам, что в уголовный кодекс страны внесут статью, которая «будет противодействовать проявлениям экстремизма в отношении конституционного строя», сообщает Interpressnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (в центре)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (в центре)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

«Конституционный порядок должен быть жестко защищен. Если действия конкретных лиц создают угрозу конституционному порядку, будет задействовано законодательство»,— заявил господин Кобахидзе. Премьер уточнил, что под «экстремизмом» имеет в виду в том числе непризнание легитимными законно избранных органов власти и результатов выборов.

Согласно проекту новой статьи, призывы к нарушению законодательства Грузии, попытки формирования альтернативных органов власти или самовольное объявление себя представителем власти с целью «утверждения в обществе восприятия нелегитимности законных органов власти» будет наказываться лишением свободы до трех лет, штрафом или общественно полезными работами до 600 часов.

Георгий Двали, Тбилиси