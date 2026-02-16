Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тольятти начали обновлять центральную площадь города

В Тольятти начались масштабные работы по обновлению центральной городской площади. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется установка фонтана, создание новых малых архитектурных форм, организация ярмарочной зоны и расширение озеленения. Также будет создана специальная пешеходная зона. На данный момент на площади ведутся подготовительные работы: строители размещают технику и готовят участок под котлован для фонтана. Его планируется запустить к осени текущего года.

Реализация проекта осуществляется за счет софинансирования из областного и муниципального бюджетов. В финансировании также участвует АвтоВАЗ.

Андрей Сазонов