В Москве начали строить станцию метро «Луганская»

На юге Москвы началось строительство станции «Луганская» Бирюлевской линии метро, сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере Max. По его словам, на площадке возводят ограждающие конструкции котлована длиной 552 м.

Работы ведутся сразу на нескольких участках. На станциях «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» идет разработка грунта, вынос инженерных сетей, начались монолитные работы. Участок «Курьяново» — «Бирюлево», где разместится «Луганская», планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. На период строительства изменят схему движения по Кавказскому бульвару.

Новая станция позволит разгрузить «Кантемировскую» и «Царицыно» Замоскворецкой линии и улучшит транспортную доступность примерно для 45 тыс. жителей и 14 тыс. работающих в районе. Бирюлевская линия протяженностью более 22 км будет включать 10 станций и свяжет территорию бывшей промзоны «ЗИЛ» с районами Западное и Восточное Бирюлево. Время в пути до центра города сократится на 30 минут.