В Москве начали строить станцию метро «Луганская»

На юге Москвы началось строительство станции «Луганская» Бирюлевской линии метро, сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере Max. По его словам, на площадке возводят ограждающие конструкции котлована длиной 552 м.

Работы ведутся сразу на нескольких участках. На станциях «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» идет разработка грунта, вынос инженерных сетей, начались монолитные работы. Участок «Курьяново» — «Бирюлево», где разместится «Луганская», планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. На период строительства изменят схему движения по Кавказскому бульвару.

Новая станция позволит разгрузить «Кантемировскую» и «Царицыно» Замоскворецкой линии и улучшит транспортную доступность примерно для 45 тыс. жителей и 14 тыс. работающих в районе. Бирюлевская линия протяженностью более 22 км будет включать 10 станций и свяжет территорию бывшей промзоны «ЗИЛ» с районами Западное и Восточное Бирюлево. Время в пути до центра города сократится на 30 минут.

История московской подземки

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

О строительстве метро в Москве заговорили еще в начале XX века, но тогда проеки американского инженера Гофа не был одобрен московскими властями. Одной из причин было радикальное неодобрение церкви

Фото: Архив журнала «Огонек»

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Другой причиной отказа строительства московского метро было «трамвайное лобби» — трамваи приносили значительный доход в городской бюджет

Фото: Архив журнала «Огонек»

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Бригадир чеканщиков Метростроя Татьяна Федорова (слева)

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

В 1923 году иностранная компания Siemens Bauunion GmbH разработала очередной проект строительства подземки. Он предполагал возведение трассы метро от Сокольников до Театральной площади, но денег на реализацию плана так и не нашлось

Фото: Архив журнала «Огонек»

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) первый секретарь Московского горкома партии Каганович утвердил окончательный план строительства. Это объяснялось желанием улучшить транспортную ситуацию в городе и частично разгрузить трамвайные линии. Было решено проложить линию от Сокольников до «Парка Культуры» с ответвлением до Смоленской площади

Фото: Архив журнала «Огонек»

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Строительство первого опытного участка началось в ноябре 1931 года на Русаковской улице. 10 декабря была заложена первая шахта Метростроя

Фото: Архив журнала «Огонек»

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Технический проект первой очереди метрополитена Москвы был утвержден в 1933 году, поэтому он и считается годом официального начала строительства. Тогда было решено прокладывать маршруты, дублирующие самые популярные трамвайные маршруты Москвы

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Первый пробный поезд по маршруту «Комсомольская» — «Сокольники» прошел 15 октября 1934 года. Первая пробная поездка по всему маршруту от «Сокольников» до «Парка Культуры» и по ответвлению до «Смоленской площади» состоялась 5 февраля 1935 года

Фото: Архив журнала «Огонек»

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года. Тогда он включал в себя 13 станций и 14 поездов. До начала Великой Отечественной войны было открыто еще две линии

Фото: Архив журнала «Огонек»

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Во время Великой Отечественной войны по приказу СНК СССР метро использовалось как бомбоубежище. Во время первой тревоги 22 июля 1941 года там собралось 500 тыс. человек, прятавшихся не только на станциях, но и в тоннелях

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

В 1941 году в метро родились 217 детей. Однако метро вовсе не считалось безопасным, некоторые станции неглубокого залегания в случае бомбардировки могли обрушиться и покалечить или убить находившихся там людей. Государственный комитет обороны даже разработал план обрушения метро, в случае если противник подойдет к Москве

Фото: Архив журнала «Огонек»

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Выступление Кагановича 14 мая 1935 года в Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвященном пуску метро. Он же 15 октября 1941 года приказал уничтожить метрополитен. Тоннели планировалось затопить, а эскалаторы демонтировать, а поезда разобрать. Утром 16 октября 1941 года метрополитен не открылся и не работал первый и последний раз за всю его историю. К вечеру приказ об уничтожении метро был отменен

Фото: Архив журнала «Огонек»

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Война не помешала строительству метрополитена. В 1943 и 1944 годах были введены в строй два отрезка пути

Фото: Архив журнала «Огонек»

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

После Войны станции продолжали строить в усиленном режиме. Было решено расширить метро и усовершенствовать старые станции

Фото: Архив журнала «Огонек»

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Станция «Охотный ряд» — единственная в Москве станция, переименованная четыре раза

Фото: Архив журнала «Огонек»

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

В 1937 году на Международной всемирной ярмарке в Париже проект станции «Сокольническая» был удостоен Гран-при

Фото: Архив журнала «Огонек»

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

В облицовке более чем двадцати станций московского метро присутствуют различные окаменелости. Там можно найти раковины наутилусов, аммонитов и других доисторических моллюсков

Фото: Архив журнала «Огонек»

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Первый состав, в котором объявляли станции, прошел 12 декабря 1951 года по участку «Сокол» — «Площадь Свердлова». С февраля по октябрь 1953 года на Кольцевой линии проводились испытания системы громкоговорящего оповещения пассажиров с целью практической проверки выбранных систем и выявления недостатков в их работе

Фото: Архив журнала «Огонек»

