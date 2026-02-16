КПРФ предлагает заморозить тарифы ЖКХ до 2028 года

Группа депутатов Государственной думы от КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным отправила на отзыв в правительство законопроект о введении моратория на рост платы граждан за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года. Об этом сообщает Telegram-канал Компартии.

Как следует из пояснительных материалов, предлагаемые меры, по мнению авторов, позволят стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, снизить нагрузку на население и экономику, а также облегчить россиянам планирование текущих затрат. Как пояснил Юрий Афонин, мораторий «даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений».

В документе отмечается, что действующая редакция Жилищного кодекса РФ предусматривает ежегодное повышение платы за коммунальные услуги в пределах предельных индексов, которые устанавливаются дифференцированно по субъектам федерации и существенно различаются между регионами. При этом индексы изменения платы за ЖКХ на 2026 год, утвержденные распоряжением правительства от 25 ноября 2025 года, предусматривают неодинаковый рост тарифов в зависимости от региона. По мнению депутатов, это усиливает социальную напряженность и требует пересмотра подходов к тарифному регулированию.

Анна Коломенская