Группу нижегородцев обвинили в мошенничестве под видом электриков

Полиция задержала уроженца Заволжья и двоих его предполагаемых подельников по заявлению пенсионера из Нижнего Новгорода, у которого они пытались похитить деньги под предлогом диагностики электрооборудования в квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

87-летний потерпевший рассказал полицейским о том, что к нему домой несколько дней подряд приходил неизвестный и предлагал проверить розетки. Под предлогом замены розеток он сначала выманил у пенсионера 30 тыс. руб., а затем вместе с якобы сотрудниками налоговой службы убеждал нижегородца отдать ему 127 тыс. руб. в счет погашения несуществующей задолженности. Пенсионер обратился в МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ст. 159 УК РФ. Ранее они были судимы. Одного из них суд отправил в следственный изолятор, остальных — под домашний арест.

Владимир Зубарев