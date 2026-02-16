Молодогвардейцы пришли с кулаками

В воскресенье, 15 февраля, в Париже на площади Сорбонны под непрекращающимся дождем прошла демонстрация под рифмованным лозунгом «Antifas assassins, justice pour Quentin» («Антифа — убийцы, справедливость для Кантена»). Собравшиеся требовали справедливости по делу Кантена Деранка, 23-летнего студента-математика, умершего после избиения в Лионе. В причастности к нападению обвиняют ультралевых из группы «Молодая гвардия» (Jeune Garde), ранее распущенной властями. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Воскресная демонстрация в Париже, прошедшая в присутствии правых политиков, среди которых были Эрик Земмур и Марион Марешаль Ле Пен, выступила против крайне левых. В четверг вечером в Лионе в аудитории Лионского института политических исследований (Sciences Po Lyon) состоялось выступление евродепутата, входящего в партию «Непокорившаяся Франция», Римы Хассан. Против приезда этой ярой сторонницы палестинских террористов была организована демонстрация. Протестовали активистки ультраправого женского движения Nemesis. По их словам, ближе к вечеру их «атаковали» представители левых, а молодые люди, в том числе Кантен Деранк, попытались прийти им на помощь.

Кантен Деранк — студент-математик, прихожанин традиционалистской общины Братства святого Петра, активист националистического и монархического ультраправого движения Action francaise («Французское действие»). Адвокат семьи настаивает, что он «проповедовал мирный активизм» и не состоял ни в какой «службе порядка». В Nemesis утверждают обратное: по их версии, он помогал обеспечивать безопасность участниц акции.

Избитого Деранка доставили в больницу в тяжелом состоянии, а в субботу прокуратура сообщила о его смерти. Дело переквалифицировано в «нанесение смертельных побоев при отягчающих обстоятельствах». Полиция заявляет, что личности некоторых из нападавших уже известны.

Представители движения Nemesis обвинили в причастности к убийству одного из активных членов Jeune Garde. Речь идет о Жак-Эли Фавро, помощнике депутата от партии «Непокорившаяся Франция» Рафаэля Арно.

Через своего адвоката Фавро «категорически отверг» обвинения и заявил о своем временном отстранении от должности «на время расследования», сославшись на поступающие в его адрес угрозы. С понедельника ему запрещен доступ в Национальную ассамблею. Его руководитель, депутат Рафаэль Арно (которому в прошлом также приходилось отвечать за стычки и избиения во время демонстраций) выразил «ужас и отвращение» в связи со смертью молодого человека и заявил, что рассчитывает на установление всех обстоятельств дела.

Министр юстиции Жеральд Дарманен обвинил политиков в «потворстве насилию», заявив о «снисходительности» «Непокорившейся Франции» к радикальным действиям. Представители «Непокорившейся Франции» тем временем категорически отрицают свою причастность к случившемуся. Лидер движения Жан-Люк Меланшон заявил, что «враждебен» насилию, и «повторял это десятки раз», а также пожаловался, что именно его активисты регулярно становятся объектами нападений со стороны Nemesis и других правых групп.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происшедшее «беспрецедентным всплеском насилия» и подчеркнул, что «в Республике ни одна причина и ни одна идеология никогда не оправдают убийство», призвав к спокойствию и уважению к ходу расследования.

Парижская акция у Сорбонны стала первой крупной публичной реакцией после объявления о смерти студента. Новые мероприятия анонсированы в Лионе и Марселе. Следствие продолжается.

Уличная драка в Лионе, приведшая к смерти Кантена Деранка, уже названа одними «засадой», другими — «стычкой двух групп», третьими — «политическим убийством». Между этими формулировками большая разница — не только юридическая, но и политическая, особенно в ожидании скорых муниципальных выборов.