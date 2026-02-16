В Прикамье на 4,4% вырос объем производства в сельском хозяйстве

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями Пермского края в 2025 году составил 77,9 млрд руб., что на 4,4% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает Пермьстат. Валовой сбор зерна составил 341 тыс. тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2024-м. Валовой сбор картофеля увеличился на 9,4% по сравнению с предыдущим годом, овощей открытого и защищенного грунта — на 0,5%.

На конец декабря 2025 года, по сравнению с предыдущим, наблюдалось сокращение поголовья крупного рогатого скота на 1,9%, коров из числа крупного рогатого скота — на 2,6%, овец и коз — на 7,8%, птицы — на 6,0%. Поголовье свиней при этом увеличилось на 12,5%. Объемы производства скота и птицы на убой возросли на 4,7% по сравнению с 2024 годом, валовой надой молока — на 1,1%, производство яиц — на 3,1%.