В Самаре на продолжение реконструкции усадьбы Пензиных выделили 97 млн рублей

Министерство культуры России выделит на продолжение реконструкции усадьбы Пензиных в Самаре 97 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание» располагается на ул. Степана Разина, 40, 42. В одном из домов ранее находилось медицинское учреждение.

Начальная цена контракта составляла 99 млн руб. Подрядчик, подавший единственную заявку, предложил выполнить продолжение реставрационных работ за 97 млн руб. Согласно техническому заданию, их необходимо выполнить до 30 сентября 2027 года.

Андрей Сазонов