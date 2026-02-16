В Прикамье ученые определили культурную принадлежность древнего городища

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, что древнее городище «Пармайлово I» относится к родановской культуре. Объект расположен в 1,2 км от одноименной деревни на одном из мысов в бассейне реки Лолог. Городище функционировало с X по XIV века нашей эры. Как сообщает пресс-служба вуза, сотрудники пермского политеха совместно с коллегами из ПГГПУ впервые за всю историю изучения этого объекта провели на нем археологические раскопки.

В ходе раскопок были найдены четыре наконечника стрел, элементы поясной гарнитуры, зубило, фрагменты ножей, гвоздей и часть пружины от неподвижного замка, который мог запирать сундук или ларь. Каждый предмет имеет свой «возрастной интервал». Сопоставив их все, ученым удалось определить временной отрезок, на который приходится основная деятельность людей на этом месте. Исследователи выяснили также, что городище не являлось поселением: люди там не жили постоянно или, возможно, покинули его после непродолжительного проживания. Объектов хозяйственной деятельности при раскопках найдено не было.

Родановская культура — средневековая археологическая культура в Верхнем Прикамье до реки Чусовой. Датируется IX–XV веками. Названа по Роданову городищу, которое располагается в Юсьвинском районе Пермского края.