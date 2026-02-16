На создание центров беспилотных систем в Татарстане направят 2 млрд рублей

В 2026 году в Татарстане планируется создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиационных систем. Общий объем финансирования составит 2 млрд руб., сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Из этой суммы 1,4 млрд руб. поступят в виде федеральной субсидии, еще 545,2 млн руб. выделят из бюджета республики.

Средства направят на оснащение научно-производственных центров оборудованием, непосредственно задействованным в разработке, испытаниях и производстве беспилотных авиационных систем и их компонентов, включая доставку и пусконаладочные работы.

Анна Кайдалова