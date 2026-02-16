Киностудия возобновила производство

Стало известно о начале первых съемок на обновленной Киностудии имени М. Горького. Ее уже опробовали творческие команды минимум двух кинопроектов. Работы по реконструкции старейшей съемочной площадки страны начались в 2023 году, после того, как ее выкупило правительство Москвы. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Почти 90% российских фильмов снимается в Москве. Большинство картин создается с использованием технологии дополненной реальности — совмещения традиционных декораций и компьютерной графики. Для этого необходимы крытые павильоны и специальное оборудование. До недавнего времени в стране было три большие площадки: «Мосфильм», «Москино» и «Ленфильм». Теперь добавилась Киностудия имени М. Горького. Ее пытались ремонтировать и раньше, но делали это непродуманно, говорит главный продюсер «Кремлин Филмз» Олег Капанец: «10 лет назад она была в плачевном состоянии. Туда вкладывались как-то деньги, но все это было непродуманно. Одну часть ремонтировали, а другая оставалась в том состоянии, в котором находилась еще при Советском Союзе. Ее пытались использовать, какие-то цеха пристраивали. Кинопроцесс — вещь очень тонкой настройки. Все должно быть сбалансировано. Поэтому если они сделали с нуля новую студию или хотя бы павильон, который дает ей возможность снимать, это здорово, потому что мощностей "Мосфильма" не хватает».

В ходе реконструкции были не только отремонтированы старые помещения, но и построен новый кинопроизводственный комплекс, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Площадь студии увеличилась почти на 100 тыс. кв. м. Финальная стоимость работ пока не объявлялась, но в 2024-м она оценивалась в 19 млрд руб. Подобные вложения не бывают рентабельными, утверждает ведущий эксперт креативных индустрий Высшей школы Экономики Олег Иванов: «Окупаемость в кинематографии — это вопрос очень острый и больной. И очевидно, что эти средства никогда не отобьются. Киностудия просто будет существовать как имущественный комплекс. Такого рода инвестиции никогда не возвращаются, потому что они слишком велики по отношению к той арендной плате и к тем доходам, которые могут быть получены от аренды этих территорий».

Студию обещают обеспечить самым современным оборудованием. На протяжении последних четырех лет вопрос доступа к профессиональной технике остается весьма чувствительным для отечественного кинопроизводства. Российское оборудование есть, но его критически не хватает, говорит главный редактор еженедельника «Телемаршрут» Александр Герасимов: «Оборудование имеет большое значение для кинематографа. Сейчас он в основном китайское. Российский рынок привык именно к работе с европейским, с американским оборудованием. Есть импортозамещение, но его пока недостаточно. Когда нам закрыли большую часть рынка и запретили приобретать программное обеспечение и технику, не все пробелы были заполнены. Пока еще рано говорить, каким оборудованием будет укомплектована сама киностудия».

Но техника — это далеко не главная проблема российского кино, продолжает Александр Герасимов: «Больше всего сейчас нужны хорошие сценарии. Последние ленты рассчитаны на один просмотр. Проблемы — это сценаристы, плохая режиссура — каждый второй или третий случай. Наверное, государство и частные инвесторы выделяют недостаточно средств. Сами продюсеры и режиссеры не хотят или даже препятствуют появлению новых лиц в кинематографе».

Большинство экспертов сходятся во мнении, что основной специализацией Киностудии имени М. Горького станет производство детского кино. Именно к этому жанру принадлежат шесть из десяти самых кассовых российских лент за последние пять лет. Также многие отмечают, что такое решение стало бы возвращением к истокам для площадки, ранее называвшейся «Союздетфильм».

Николай Малышев