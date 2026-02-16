Студент спас мужчину, провалившегося под лед в Екатеринбурге

В Екатеринбурге студент Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) спас мужчину, который провалился в реку Исеть, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 15 февраля. Молодой человек прогуливался с девушкой по набережной и заметил в реке мужчину, который по пояс провалился под лед. Прохожие к тому моменту уже вызвали скорую помощь и спасателей, но студент решил сам помочь тонущему. Он бросился к пострадавшему и попытался вытащить его. Однако тот снова начал проваливаться. Тем не менее молодому человеку удалось вытащить мужчину из воды. Пострадавший провел в ледяной воде около десяти минут.

Прибывшие на место сотрудники охраны помогли пострадавшему пройти в здание университета, чтобы согреться. В пресс-службе ведомства сообщили, что рассматривается вопрос о поощрении студента.

Полина Бабинцева