Прокуратура требует отменить продажу участка на Ижоре за 2,32 млн рублей

Прокуратура подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск об оспаривании сделки по продаже администрацией МО «Тельмановское городское поселение» участка площадью 39 тыс. кв. м на берегу реки Ижоры петербургскому ООО «Озерки». На разбирательство обратил внимание «Деловой Петербург».

«Озерки» арендовали этот участок с 2015 года для строительства спортивной базы отдыха. Сейчас на территории построены три коттеджа, небольшая гостиница и административное здание общей кадастровой стоимостью 62,1 млн рублей. Объекты ввели в эксплуатацию в июле 2025 года.

Среди вероятных причин иска опрошенные изданием эксперты называют выкупную стоимость: кадастровая стоимость участка, по данным ЕГРН, составляет 15,46 млн рублей, тогда как цена договора, приведенная в определении суда, — 2,32 млн рублей. Также, по мнению юристов, внимание прокуратуры могли усилить изменения генплана поселения. Участок из рекреационной функциональной зоны попал в зону жилой застройки, где потенциально допускается строительство зданий до девяти этажей.

Артемий Чулков