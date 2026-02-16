В Прикамье в феврале возбудили три уголовных дела из-за падения снега на людей

В феврале в Пермском крае зафиксировано три случая травмирования людей в результате падения на них снежных масс с крыш зданий. По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУ СКР по Прикамью. В ходе их расследования будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и уборку общедомового имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, днем 15 февраля в Чусовом малолетний ребенок получил серьезные травмы в результате схода снежных и ледяных масс с крыши дома по ул. Школьная. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ.

В этот же день в Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми от аналогичных происшествий пострадали несовершеннолетний мальчик и женщина. Сход снежных масс произошел на улицах Писарева и Чердынская. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Районными следственными отделами возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Глава Чусовского округа Сергей Белов сообщил, что пострадавший от схода снега ребенок будет госпитализирован в Пермь. По его словам, ответственность за уборку кровель многоквартирных домов лежит на управляющих организациях, а не на муниципалитете.