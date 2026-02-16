Сотрудники скрывают подработки

75% россиян совмещают несколько работ. И каждый третий скрывает этот факт от руководства, пишет Forbes, ссылаясь на исследование сервиса «Мое дело». Сотрудники теперь не просто хотят больше заработать, но и финансово подстраховаться через подработку. Как бизнес относится к совмещениям? И какие есть варианты на рынке труда? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Россиянам не хватает одной зарплаты — это основная причина поиска дополнительного заработка. Так ответили почти половина респондентов сервиса для бизнеса «Мое дело». Совмещение, как выясняется, приносит максимум 30% к основному доходу, но чаще все-таки не больше 10%. Статистика соцопросов заметно отличается от реальной картины. Вариантов заработать на стороне стало заметно больше, особенно с развитием ИИ. Только на HH.ru работодатели разместили почти 20 тыс. вакансий подработки, каждая четвертая — в Московском регионе с доходом до 350 тыс. руб.

На удаленке, например, можно стать контролером тренеров нейросетей или неспешно, в рабочее время, отбирать детские анекдоты для пабликов. Платят от 80 тыс. руб. Бизнес в целом с пониманием относится к совмещению. Но это грозит потерей персонала, говорит управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Коллега управляет недвижимостью наших клиентов, и он делает это очень хорошо. В свободное от работы время он получил второе высшее образование и перебрался в архитектуру. Мы таким образом потеряли коллегу. Если человек в свободное от работы время считает, что он может еще преподавать, писать или вместе с семьей лепить вареники на продажу, пожалуйста, у нас нет никаких ограничений. Главное, чтобы сотрудники не работали на конкурентов».

Половина российских компаний, оказывается, знает о практике совмещений сотрудников. Но только 2% руководителей запрещают подработку под угрозой увольнения. И до этого действительно доходит, делится гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло: «Крайне сложно совмещать незаметно, все оцифровано. На моей практике было два случая, когда мы обнаруживали, что сотрудник совмещает две работы. Это было видно по его производительности, она резко падала, сотрудник все время приходил не вовремя, постоянно отпрашивался. Потом в переписках обнаружилось, что он работает на двух работах. Было предложено выбрать что-то одно. Честно сказать, мы с таким сотрудником расстались.

Либо сразу обозначить работодателю, что ты будешь работать еще на кого-то, и тогда правильнее заключать не трудовой договор, а ГПХ».

Удаленка дала возможность официально устроиться на несколько основных работ. И это уже похоже на мошенничество соискателей, подчеркивает генеральный директор облачного сервиса «Мой склад» Аскар Рахимбердиев: «Стало очень много запросов от кандидатов на оформление по ГПХ. Или говорят, мол, у меня есть статус индивидуального предпринимателя, можно оформиться как ИП? С чем это связано? С тем, что основная работа по трудовому договору по закону может быть единственной. Сейчас доступны электронные трудовые книжки, все легко отслеживается. А как ИП или по договору ГПХ в принципе можно одновременно работать на несколько работодателей, это фактически фрод, который начал распространяться со стороны соискателей. Для бизнеса это чревато тем, что сотрудник выдает условно 20% от того, на что рассчитывают работодатели. Пока это выяснится, пройдет испытательный срок. И если я за три месяца получаю зарплату в нескольких местах, то я уже оказался в некотором плюсе».

Рынок труда во многих сегментах уже повернулся к работодателю. Но уволить всех не получится, резюмирует генеральный директор компании Finn Flare Ксения Рясова: «Это сейчас большая проблема. Разговаривала с одним другом, он платил высокую зарплату сотрудникам smm-отдела, а потом выяснилось, что они работали еще на четырех работах. Это бич, особенно в e-commerce. Люди работают не в полную силу, скрывают это все. Государство должно их как-то наказывать.

А сейчас получается, что непорядочное поведение сотрудников — это наша проблема».

Но государство пока лишь поощряет переработки, вернее, легализует. Госдума в первом чтении одобрила проект поправок к Трудовому кодексу. Количество «сверхчасов» вырастет вдвое: со 120 до 240 в год. Расширение лимита сверхурочной работы, как посчитали законодатели, якобы эквивалентно найму бизнесом 100 тыс. дополнительных работников.

Аэлита Курмукова